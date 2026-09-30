Израильский портал заявил о возможной смерти пилота FlyDubai от ранений

Один из пилотов самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, по предварительной информации, скончался от ножевых ранений. Об этом сообщил израильский портал Walla.

По данным издания, причиной произошедшего на борту могла стать драка между членами экипажа. Ранее сообщалось, что во время полета самолет подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. На борту лайнера находились около 180 человек.

По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение с высоты около 30 тысяч футов (примерно 9 километров). Второй пилот вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение. После инцидента лайнер изменил маршрут, совершил разворот над Иорданией и сел в Саудовской Аравии.

Израильский телеканал 12 сообщил, что на борту находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде. По данным канала, они летели в рамках штатной тренировки и могли помочь экипажу взять ситуацию под контроль.

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