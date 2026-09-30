Израильский портал заявил о возможной смерти пилота FlyDubai от ранений

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 149 0

Причиной произошедшего на борту стала драка между членами экипажа.

ЧП с самолетом Boeing 737 Flydubai: что произошло на борту

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Один из пилотов самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, по предварительной информации, скончался от ножевых ранений. Об этом сообщил израильский портал Walla.

По данным издания, причиной произошедшего на борту могла стать драка между членами экипажа. Ранее сообщалось, что во время полета самолет подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. На борту лайнера находились около 180 человек.

По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение с высоты около 30 тысяч футов (примерно 9 километров). Второй пилот вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение. После инцидента лайнер изменил маршрут, совершил разворот над Иорданией и сел в Саудовской Аравии.

Израильский телеканал 12 сообщил, что на борту находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде. По данным канала, они летели в рамках штатной тренировки и могли помочь экипажу взять ситуацию под контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

14:08
Путин напомнил депутатам Госдумы об ответственности перед избирателями
14:07
За пассажирами борта Fly Dubai отправили военные самолеты из Израиля
14:04
Появилось видео первых секунд после нападения пилота на рейсе Flydubai
14:01
«Неординарный и трогательный»: каким Наталья Гулькина запомнит Сергея Соседова
13:54
Напавший на коллегу пилот Flydubai устроился в компанию менее года назад
13:52
«Самый честный и порядочный»: Юрий и Жанна Титовы о Соседове

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня