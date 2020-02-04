Путин встретился с общественниками Вологодской области

Надежду, что Китай с честью одержит победу над коронавирусом, выразил сегодня Владимир Путин. Он также добавил, что в скорых результатах борьбы с инфекцией заинтересованы все.

Об этом президент заявил в Череповце, на встрече с общественностью. Основной темой разговора там стала подготовка кадров. В Вологодской области Путин также посетил химико-технологический колледж и Центр боевых искусств.

Виктор Синеок расскажет подробнее о поездке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин раскрыл секрет молодости и долголетия.