Думали, что разобьются: мать пассажирки о случившемся на борту Boeing 737

Услышав крики из кабины пилота, пассажиры самолета Flydubai бросились на помощь

Пассажиры Boeing 737 авиакомпании Flydubai во время инцидента слышали крики о помощи из кабины пилотов. Об этом израильскому телеканалу 14 рассказала мать одной из пассажирок.

«Они услышали крики о помощи из кабины пилота. Никто еще не понял, что происходит. Крики становились громче, и затем самолет начал терять управление», — уточнила женщина.

Она добавила, что пассажиры бросились на помощь. Когда люди оказались в кабине пилотов, увидели, что один из них был в крови. В это время воздушное судно начало трясти. Люди закричали от ужаса, так как были уверены, что самолет разобьется.

По словам женщины, чудом было то, что на борту находились еще два пилота, которые сумели взять ситуацию с пилотированием Boeing 737 на себя. Но даже несмотря на это, были моменты, когда самолет быстро снижался, теряя управление.

Один из пилотов рейса Дубай — Тель-Авив после набора высоты в десять тысяч метров резко отправил самолет в пике. В результате борт оказался на высоте 4,5 тысячи метров. Его коллега попытался предотвратить крушение, что привело к драке, в ходе которой капитан корабля был ранен ножом.

С борта воздушного судна было подано два аварийных сигнала. Один из них 7700 — оповещает о чрезвычайных ситуациях, а второй 7500 — международный сигнал, указывающий на возможный захват рейса.

В самолете находилось около 180 пассажиров, в том числе 27 несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Boeing 737 авиакомпании Flydubai за 29 секунд потерял около половины высоты во время скандального рейса. Снижение происходило со скоростью около 930 километров в час.

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