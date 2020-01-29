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Самая красивая в мире женщина вновь снялась топлес для журнала

, 17:53 | Мия Субботина 145

Белла Хадид попросила, чтобы ее подписчики пролистали карусель из фото до самого конца, где их ждет приятный сюрприз.

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Фото, видео: Instagram @bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, вновь снялась топлес для журнала Love. Провокационные фотографии появились в Instagram-аккаунте манекенщицы.

В кадре 23-летняя знаменитость позирует топлес в розовых кожаных штанах на шнуровке: ее оголенная грудь прикрыта лишь черной полоской, которая на одном из кадров и вовсе нарисованная. Модель предстала без аксессуаров и с собранными волосами.

Сама Белла в подписи к посту попросила, чтобы ее подписчики пролистали карусель из фото до самого конца, где их ждет приятный сюрприз.

«Досмотри до конца, разве только ты не сотрудник Instagram», — написала модель.

В социальной сети запрещено выкладывать фото голой груди, поскольку это может грозить удалением профиля.

Instagram @bellahadid

На другом снимке звезда позировала без бюстгальтера в рваных джинсах и колготках в сетку. Тело манекенщицы расписано красным узором. Ее образ дополняет черная лента, приклеенная поверх груди.

Автором съемки выступили главный редактор журнала Love Кэти Гранд и ее заместитель Харриет Верни.

Instagram @bellahadid

Меньше чем за сутки серия снимков набрала свыше 720 тысяч отметок «мне нравится» и около двух тысяч восторженных комментариев.

«Как можно быть настолько совершенной»;

«Ты сражаешь наповал каждый раз!»;

«Детка, ты невероятная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белла и Джиджи Хадид в откровенных нарядах без лифов покрасовались на подиуме.

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