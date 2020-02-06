«Сияние и внешнее, и внутреннее»: дочь Аллы Вербер выложила редкий снимок с матерью

Трогательный снимок из личного архива опубликовала дочь Аллы Вербер Екатерина. Наследница скончавшейся фэшн-директора ЦУМа в Instagram поделилась с поклонниками фотографией 2008 года, которую сделали на юбилее легендарного байера.

«В тот день ей исполнилось 50 лет. Мы праздновали в ее любимом ресторане. Мама сияла в том самом шикарном вечернем платье», — написала Екатерина.

Instagram @verberalla

На снимке представительницы трех поколений одной семьи: Алла Вербер с матерью и дочерью. Все они изысканно одеты и выглядят счастливыми. Этот момент заставил поклонников загрустить.

«Держитесь! Эта боль не угасает»;

«Какие все красивые»;

«Три поколения женщин, все замечательные»;

«Сияние и внешнее, и внутреннее»;

«Очень скучаем. Чудо женщина Алла Константиновна», — ответили в комментариях.

Алла Вербер умерла 6 августа. Как сообщили представители семьи, она скончалась на 62 году жизни от менингококкового сепсиса. Инфекция развилась на почве слабого иммунитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию мамы.