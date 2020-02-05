Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 120

Причиной аварийной посадки самолета, следовавшего из Измира в Стамбул, в аэропорту столицы Турции могли стать плохие погодные условия. По данным властей, в результате ЧП пострадали 120 человек, пишет ТАСС.

По предварительным данным, россиян в лайнере не было. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Ранее появилась информация, что воздушное судно авиакомпании «Пегасус эйрлайнз» выехало за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сильного ветра.

Городская прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности аварии пассажирского самолета в аэропорту Стамбула.