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Один человек погиб при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

, 23:05 | Нюра Незванова 106

В результате ЧП с лайнером пострадали 157 человек.

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Фото, видео: Twitter @AltugAras_

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула, еще 157 получили ранения. Об этом сообщили в местном Минздраве, пишет ТАСС.

По предварительным данным, россиян в лайнере не было. Такие данные привели в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Ранее появилась информация, что ЧП с воздушным судном авиакомпании Pegasus Airlines произошло из-за плохих погодных условий. Городская прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности аварии пассажирского самолета в аэропорту Стамбула.

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