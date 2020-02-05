Один человек погиб при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула

Один человек погиб при жесткой посадке лайнера авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула, еще 157 получили ранения. Об этом сообщили в местном Минздраве, пишет ТАСС.

По предварительным данным, россиян в лайнере не было. Такие данные привели в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Ранее появилась информация, что ЧП с воздушным судном авиакомпании Pegasus Airlines произошло из-за плохих погодных условий. Городская прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности аварии пассажирского самолета в аэропорту Стамбула.