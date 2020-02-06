Анна Семенович поделилась с подписчиками в Instagram отнюдь не радостной новостью. 39-летняя артистка рассказала, что совсем недавно пережила операцию на ноге. Звезда не стала уточнять, по какой именно причине вынуждена была пойти на хирургическое вмешательство.

«Еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом!» — посетовала знаменитость.

Instagram @ann_semenovich

Исполнительница добавила — у нее нет сил для того, чтобы вернуться к плотному рабочему графику. Поклонники Анны Семенович всерьез обеспокоились состоянием здоровья любимицы. Фанаты оставили кумиру множество теплых слов поддержки в комментариях.

«Берегите себя, Аннушка!»

«Анютка, все само собой наладится!»

«Вы всегда в спортивной и рабочей форме! Это временно, небольшая хандрюшечка бывает!» — написали фолловеры.

Чтобы хоть немного прийти в форму, Анна Семенович села на строгую диету. Певица дала себе зарок похудеть на пять килограммов за десять дней после отпуска.

«На отдыхе ела, как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое <…> поедалось с большим удовольствием!» — сообщила звезда в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович похвасталась — она сбросила полтора кило.