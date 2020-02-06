Россиянин рассказал, как улучшил фильм «Прибытие поезда» с помощью нейросетей

Обновленное «Прибытие поезда» — легендарный фильм братьев Люмьер — снова собирает огромное количество просмотров. А все потому, что россиянин Денис Ширяев перевел самую знаменитую короткометражку пионеров синематографа в сверхчеткий формат 4К. Вы сами можете увидеть разницу. Для этого ему пришлось всю ленту разобрать буквально на кадры. Результат превзошел все ожидания программиста.

«Непривычно видеть не просто в высоком качестве какую-то картинку, а в том, что они двигаются, как на обычном видео. То есть я старался подогнать скорость движения людей так, чтобы они двигались как обычные люди, снятые на обычный телефон. Мне кажется, вот этот эффект реализма людям очень понравился», — сказал Денис Ширяев.

Для полного погружения в атмосферу реставратор наложил еще и звуковые эффекты, так что во время просмотра будто реально переносишься в 1896 год на вокзал французского города Ла Сьота.

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