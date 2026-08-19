«Соглашения нет»: когда возобновятся боевые действия между Ираном и США

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Алена Куликова
Алена Куликова 52 0

Обе стороны продолжают блокаду Ормузского пролива.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Тема:
Война в Иране

Боевые действия между США и Ираном могут возобновиться после выборов в Штатах

Боевые действия между США и Ираном могут возобновиться после промежуточных выборов в США, процитировало слова политолога Александра Каргина издание EADaily.

«Формально произошло очень важное событие: закончились 60 дней, которые были предусмотрены меморандумом США и Ирана для выхода на более широкое соглашение. Соглашения нет», — сказал эксперт.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что продлевать прежнюю конструкцию не намерен. Одновременно Иран предупреждает о переходе к более наступательной военной стратегии, если американские условия и обязательства не будут пересмотрены. При этом обе стороны продолжают блокаду Ормузского пролива.

Каргин отметил, что переговорный трек окончательно перешел от формата классических переговоров к торгу под военно-экономическим давлением. Каждая из сторон пытается доказать, что время работает на нее.

Трамп считает, что блокада и экономические проблемы заставят Тегеран уступить. Иран в свою очередь рассчитывает, что закрытый пролив, высокая цена на нефть и риск новой региональной войны вынудят Вашингтон отступить. Пока ни одна сторона не моргнула первой, подчеркнул политолог.

«Мой прогноз, что боевые действия возобновятся после промежуточных выборов в США ибо до этого момента Трамп не захочет допустить роста цен на нефть. Вместе с тем Иран может сам пойти на эскалацию прямо перед выборами дабы ослабить на них позиции республиканцев, вызвав возобновлением военных действий подорожание на американских бензоколонках. Однако это может иметь и обратный эффект, так как даст Трампу аргумент перед избирателями, почему он воюет с Ираном», — сказал политолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 17 августа Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о пролонгации действующего перемирия на 60 дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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