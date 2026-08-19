Вызывает рак? Почему опасно пить сладкую газировку каждый день

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Даже одна банка в сутки может привести к необратимым последствиям.

Что будет если каждый день пить сладкую газировку

Фото: 5-tv.ru

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Сладкая газировка повышает риск развития рака желудка

Регулярное употребление напитков с высоким содержанием сахара значительно увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщило The Independent со ссылкой на масштабное исследование.

Ученые проанализировали данные о здоровье и образе жизни 112 тысяч человек, собиравшиеся на протяжении нескольких десятилетий. В результате было установлено, что у людей, выпивающих хотя бы одну порцию подслащенного напитка в день, риск развития рака желудка в два раза выше по сравнению с теми, кто употребляет их реже одного раза в месяц.

Примечательно, что наиболее выраженная корреляция наблюдалась у женщин: ежедневное употребление лимонадов, спортивных напитков или пуншей повышало риск возникновения опухоли почти в три раза. Основным опасным компонентом исследователи назвали фруктозу, которая чаще всего используется в качестве подсластителя в американской пищевой промышленности.

«Это первое исследование, демонстрирующее связь между потреблением напитков с сахаром и раком желудка у населения США. Рак желудка занимает пятое место среди причин смерти от онкологии во всем мире, но мы знали крайне мало о том, как диета может способствовать развитию этой болезни», — автор исследования Эндрю Чан.

Специалисты также подчеркнули, что использование искусственных сахарозаменителей или употребление низкокалорийных газировок не показало подобной негативной связи.

Несмотря на то, что работа носит наблюдательный характер и не устанавливает прямую причинно-следственную связь, она позволяет учитывать множество факторов риска, накопленных за годы мониторинга. Исследователи планируют продолжить изучение вопроса, чтобы понять биологические механизмы влияния сахара на клетки желудка.

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Вызывает рак? Почему опасно пить сладкую газировку каждый день

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