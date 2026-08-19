НАБУ и САП снова трясут офис Зеленского

На Украине Рада переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел. На этом фоне в Киеве сейчас новая волна обысков у людей из ближайшего круга Зеленского. НАБУ пришло к Ирине Мудрой — заместителю главы его администрации. Ее имя оказалось в громком коррупционном деле, которое уже стоило должностей Андрею Ермаку и нескольким министрам.

Судя по опубликованным материалам, деньги среди этих людей действительно перемещались мешками, и это буквально!

Интрига дня под неожиданным названием «Форрест Гамп» от НАБУ и САП: 47-секундный ролик с записями перехваченных разговоров участников коррупционной схемы. «Только недоумок может записать на своих детей „ворование денег“ и оплату их учебы»: чьи это голоса из НАБУ звучат на видео — пока точно не известно. Но то, что антикоррупционное бюро учили прогреву американские кураторы, видно сразу. Саспенс, драматургия, не без доли абсурда.

«Там четыре мешка. Если мы это сделаем, то вы можете сами ехать в офис президента», — объясняет НАБУ.

Если изучить материалы нового дела, выясняется, что офис президента в действительности ворочал мешки с украденными деньгами.

Итак, новые фигуранты на коррупционном небосклоне Украины. Скандальный застройщик Максим Микитась, депутат Рады Вадим Столар и замглавы офиса Зеленского по юридическим вопросам Ирина Мудрая. К далекой от святости троице ни свет ни заря нагрянули с обысками. А еще в тот самый «Сенс-банк» — его еще называют логовом Тимура Миндича, на пленках по делу которого засветился Галущенко. Его-то соратники и называли Форрест Гамп. Порочный круг почти что замкнулся — или это скорее удавка на политической фигуре Зеленского?

«Вы хотя бы пытались стратегически посмотреть на нашу работу? Или вы намерены бездумно нажимать зеленую кнопку так, как вам спустят указание из Офиса президента? Потому что, если посмотреть шире, сейчас мы находимся в точке невозврата», — говорит депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.

Утро добрым в Раде не бывает. Нынешнее — под прессингом необходимости проголосовать, как Офис Зеленского прикажет, — тем более. На нервах экстремист и террорист Алексей Гончаренко *заговорил на языке советской киноклассики.

«Сегодня утром будете назначать министров под аккомпанемент обысков. Правильно, это же как всегда, это же единственный итог: украл, выпил, тюрьма. Это единственный путь, который есть у команды Зеленского», — говорит Гончаренко.

Депутатам сегодня предстоит голосовать по кандидатурам министра иностранных дел и главы минобороны, которые накануне представил Зеленский. Речь о Хмаре и Сибиге. Против которых выступают и в Раде, и сотни — за ее стенами.

И вот удивительно. Бывший руководитель оборонного ведомства будто в рифму с новым набегом НАБУ и САП на президентский офис выпускает призыв, прицельно направленный против власти нынешней.

«Коррупция — это только симптом. Украина может одновременно воевать и оставаться демократией. Выборы — это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: «Вот что мы сделали, теперь вы решаете, доверять ли нам дальше“», — сказал Михаил Федоров.

На этот раз западная пресса не стала отмалчиваться. Британское агентство Reuters выдает вот такое:

«Расследование создает новую головную боль для Зеленского после того, как смещенный с должности министр обороны Михаил Федоров в своем сенсационном заявлении поздно вечером во вторник призвал к проведению выборов в военное время».

Скажи мне, кто в твоем ближнем круге, и можно делать далеко идущие выводы. Как раз сегодня кое-что интересное стало известно о еще одном соратнике Зеленского — Умерове.

Имя главы украинской СВР появилось в списке менеджеров американской транспортной компании, подозреваемой в отмыве денег прямиком из Минфина США. Юридический адрес фирмы совпадает с местом, где он живет — все правильно, семья Умерова, — и это не Киев, а Флорида. Тот самый дом — на эксклюзивных кадрах Известий. Стоимость апартаментов здесь — больше двухсот тысяч долларов. Не исключено, что те самые деньгие, которые должны были пойти на закупку бронежилетов для арммии, осели именно здесь, в самом солнечном штате америки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.