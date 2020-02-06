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Жесткая посадка самолета в аэропорту Стамбула: трое погибли, 179 — госпитализированы

, 6:09 Эфирная новость 223

На борту воздушного судна Pegasus Airlines находились 184 человека.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Число погибших во время жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула увеличилось до трех человек, сообщает Минздрав Турции. ЧП с пассажирским лайнером авиакомпании Pegasus Airlines произошло при заходе на посадку.

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы и рухнул с 30-тиметровой высоты. Всего на борту находились 184 человека.

Россиян среди пассажиров воздушного судна не было.

Вся последняя информации об авиапроисшествии у Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула.

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