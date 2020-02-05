Видео с моментом жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. Видео с моментом его приземления появилось в сети.

В итоге лайнер выкатился за пределы полосы, после чего разрушился на три части и загорелся.

«По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу», — рассказал о происшествии губернатор Стамбула Али Йерликая турецким СМИ.

По данным Минздрава Турции, в результате аварии один человек погиб, 157 пострадали. Всего на борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян не было в лайнере, совершившем жесткую посадку в Стамбуле. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ.