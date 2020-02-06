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Ванга предсказала эпидемию в 2020 году, похожую на китайский коронавирус

, 7:36 | Ниса Мурзанаева 132

Некоторые пророчества болгарской ясновидящей сбываются на наших глазах.

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Фото, видео: ТАСС/ Фото ИТАР-ТАСС; www.globallookpress.com / Xiong Qi; Вконтакте @vanga_ru

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Болгарская ясновидящая Ванга давно предсказывала эпидемию, похожую на китайский коронавирус. Ее близкий друг Сергей Косторной рассказал о пророчестве более подробно.

«По мнению Ванги, это чума, которая уже была и выкосила миллионы людей. Это модификация чумы», — заявил Косторной во время передачи на Первом канале.

По его словам, провидица говорила — в високосном году человечество ждет опасность. 2020 год станет судьбоносным для всех жителей Земли.

Также Ванга напророчила мир на территории России. Ясновидящая сказала, что наша страна сумеет сохранить стабильность и целостность во время глобального хаоса. Она утверждала, что деньги во всем мире исчезнут, а вместо них появятся цифры.

Еще одним пророчеством Ванги стало ее заявление о том, что в 2020-м в России на свет появятся гениальные талантливые дети, которые в будущем откроют новую планету, пригодную для жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жизни ясновидящей Ванги.

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