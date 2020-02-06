Густой пар из-за прорыва трубы в Петербурге парализовал движение. Коммунальное происшествие случилось утром 6 февраля в южной части Фрунзенского района.

Трубу прорвало на перекрестке улиц Ярослава Гашека и Купчинской. По словам очевидцев, на морозе от горячей воды пар повалил с такой силой, что видимость стала практически нулевой. Из-за этого жители микрорайона не могут разобрать дороги, движение на аварийном участке практически остановилось.

Судя по опубликованным в сети кадрам, водой обильно залита проезжая часть — видны глубокие лужи рыжеватой воды. А сквозь облака пара действительно трудно что-либо разглядеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трубу прорвало на Васильевском острове в Петербурге.