РФ заняла второе место в мире по экспорту нефти в США

Россия заняла второе место по объему поставок нефти в США за 2019 год. Об этом сообщает Управление энергетической информации министерства энергетики РФ.

По данным ведомства, за прошедший год Россия поставила американской стороне почти 21 миллион баррелей черного золота. Обогнать РФ удалось только Канаде — эта страна поставила в США 136,5 миллиона баррелей.

Как отмечали в конце января в Минэкономразвития РФ, американские санкции против Венесуэлы и Ирана спровоцировали рост экспорта российской нефти. За период с января по ноябрь объем переправленной за границу сырой нефти из России увеличился на 3,8%, сообщают «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам.