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  4. РФ заняла второе место в мире по экспорту нефти в США

РФ заняла второе место в мире по экспорту нефти в США

, 10:56 | Анастасия Игонина 39

За 2019 год Москва вошла в число лидеров по поставкам ресурса американской стороне.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gazprom, Peter Carroll, MIT Russia

Россия заняла второе место по объему поставок нефти в США за 2019 год. Об этом сообщает Управление энергетической информации министерства энергетики РФ.

По данным ведомства, за прошедший год Россия поставила американской стороне почти 21 миллион баррелей черного золота. Обогнать РФ удалось только Канаде — эта страна поставила в США 136,5 миллиона баррелей.

Как отмечали в конце января в Минэкономразвития РФ, американские санкции против Венесуэлы и Ирана спровоцировали рост экспорта российской нефти. За период с января по ноябрь объем переправленной за границу сырой нефти из России увеличился на 3,8%, сообщают «Известия».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам.

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