Семенович показала, как расслабляется перед концертом

Анна Семенович поделилась секретами поддержания красоты со своими подписчиками. Кадры домашней подготовки к концерту артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В сторис певица показала короткое видео из ванной комнаты. В кадре Семенович лежит в ванне, нанеся на лицо белую маску, и корчит рожицы.

«Подготовка к съемке полным ходом!» — заверила фолловеров Анна.

Также звезда поделилась кадрами подготовки к водным процедурам: наполняя ванну, она высыпала туда специальную соль и добавила ароматизированную пену. Во время манипуляций Семенович пошутила о том, что она так хорошо выглядит, потому что регулярно себя «засаливает» как домашнюю консервацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович перенесла операцию на ноге.