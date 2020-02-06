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Семенович показала, как расслабляется перед концертом

, 14:40 | Анастасия Игонина 33

Артистка поделилась секретами поддержания красоты и даже пошутила на эту тему.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович поделилась секретами поддержания красоты со своими подписчиками. Кадры домашней подготовки к концерту артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

В сторис певица показала короткое видео из ванной комнаты. В кадре Семенович лежит в ванне, нанеся на лицо белую маску, и корчит рожицы.

«Подготовка к съемке полным ходом!» — заверила фолловеров Анна.

Также звезда поделилась кадрами подготовки к водным процедурам: наполняя ванну, она высыпала туда специальную соль и добавила  ароматизированную пену. Во время манипуляций Семенович пошутила о том, что она так хорошо выглядит, потому что регулярно себя «засаливает» как домашнюю консервацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович перенесла операцию на ноге.

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