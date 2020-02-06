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  4. «Вечно юная!» — Ольга Кабо в купальнике очаровала поклонников стройной фигурой

«Вечно юная!» — Ольга Кабо в купальнике очаровала поклонников стройной фигурой

, 11:40 | Мия Субботина 65

Актриса разместила серию фотографий на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @kabo_olga

Российская актриса Ольга Кабо очаровала фанатов стройной и подтянутой фигурой. Кинозвезда поделилась снимками с фотосессии в Instagram. 52-летняя знаменитость в красном слитном купальнике продемонстрировала шикарную фигуру. Стильный купальный костюм с поясом выгодно подчеркнул женственные изгибы актрисы.

 

Instagram @kabo_olga

Мимо такого фото не смог пройти известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Идеаль», — написал он, сопроводив сообщение смайликом в виде сердечка.

Сногсшибательная фигура актрисы восхитила и многочисленных поклонников звезды. Подписчики засыпали знаменитость сотнями комплиментов.

«Олечка! Круто! Шикарно выглядите!»;

«Невероятная Ольга»;

«Фантастика, вечно юная!»;

«Срочно на конкурс „Мисс Вселенная“! Первое место обеспечено!»;

«Вы в шикарной форме! Так держать!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца».

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