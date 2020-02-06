Российская актриса Ольга Кабо очаровала фанатов стройной и подтянутой фигурой. Кинозвезда поделилась снимками с фотосессии в Instagram. 52-летняя знаменитость в красном слитном купальнике продемонстрировала шикарную фигуру. Стильный купальный костюм с поясом выгодно подчеркнул женственные изгибы актрисы.
Мимо такого фото не смог пройти известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Идеаль», — написал он, сопроводив сообщение смайликом в виде сердечка.
Сногсшибательная фигура актрисы восхитила и многочисленных поклонников звезды. Подписчики засыпали знаменитость сотнями комплиментов.
«Олечка! Круто! Шикарно выглядите!»;
«Невероятная Ольга»;
«Фантастика, вечно юная!»;
«Срочно на конкурс „Мисс Вселенная“! Первое место обеспечено!»;
«Вы в шикарной форме! Так держать!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Кабо рассказала о падении с мотоцикла на съемках «Крестоносца».