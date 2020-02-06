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  4. «Королева!» — сексуальное фото Эрики Грей топлес взбудоражило сеть

«Королева!» — сексуальное фото Эрики Грей топлес взбудоражило сеть

, 11:30 | Мия Субботина 1 133

Модель получила в свой адрес сотни восхищенных комментариев.

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Фото, видео: Instagram @misserikagray

Бразильская модель Эрика Грей взбудоражила фанатов новым пикантным кадром. 29-летняя звезда опубликовала «горячий» снимок на своей странице в Instagram.

Знаменитость решила сделать селфи, представ в кадре практически обнаженной. Манекенщица прикрывает одной рукой свой пышный бюст. Ее сексуальный образ дополняет яркий макияж и массивные серьги.

«Свет легко любить. Покажи мне свою тьму», — подписала пост звезда.

Instagram @misserikagray

За два часа свыше восьми тысяч пользователей сети оставили отметку «мне нравится». Поклонники активно стали комментировать откровенное фото любимицы, отмечая ее дикую сексуальность.

«Какая горячая детка»;

«Вау! Так сексуально»;

«Твои глаза очень красивые»;

«Королева!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото практически обнаженной Эрики Грей взорвало сеть.

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