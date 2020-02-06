Бразильская модель Эрика Грей взбудоражила фанатов новым пикантным кадром. 29-летняя звезда опубликовала «горячий» снимок на своей странице в Instagram.

Знаменитость решила сделать селфи, представ в кадре практически обнаженной. Манекенщица прикрывает одной рукой свой пышный бюст. Ее сексуальный образ дополняет яркий макияж и массивные серьги.

«Свет легко любить. Покажи мне свою тьму», — подписала пост звезда.

Instagram @misserikagray

За два часа свыше восьми тысяч пользователей сети оставили отметку «мне нравится». Поклонники активно стали комментировать откровенное фото любимицы, отмечая ее дикую сексуальность.

«Какая горячая детка»;

«Вау! Так сексуально»;

«Твои глаза очень красивые»;

«Королева!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото практически обнаженной Эрики Грей взорвало сеть.