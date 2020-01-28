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«Вкуснотища»: Фото практически обнаженной Эрики Грей взорвало сеть

, 11:30 | Василий Заика 588

Бразильская модель вдохновила подписчиков на смелые комплименты.

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Фото, видео: Instagram @misserikagray

Бразильская модель Эрика Грей в своем аккаунте в Instagram опубликовала откровенное фото, которое в буквальном смысле взорвало сеть. На снимке 29-летняя знаменитость позирует топлес в ванной комнате в полотенце на голове.

Внушительных размеров грудь девушка тщетно пытается прикрыть ладонью руки.

«Нельзя торопить то, что хочешь сохранить навсегда», — написала в посте Эрика Грей.

Instagram @misserikagray

Подписчики модели, количество которых перевалило за два миллиона, после увиденного отважились на весьма смелые комплименты в ее адрес.

«Великолепно и сексуально!»

«Вкуснотища!»

«Крайне ошеломляюще смотрится!»

«Ты невероятная!» — пишут пользователи под фотографией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в топе.

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