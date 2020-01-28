«Вкуснотища»: Фото практически обнаженной Эрики Грей взорвало сеть

Бразильская модель Эрика Грей в своем аккаунте в Instagram опубликовала откровенное фото, которое в буквальном смысле взорвало сеть. На снимке 29-летняя знаменитость позирует топлес в ванной комнате в полотенце на голове.
Внушительных размеров грудь девушка тщетно пытается прикрыть ладонью руки.
«Нельзя торопить то, что хочешь сохранить навсегда», — написала в посте Эрика Грей.
Подписчики модели, количество которых перевалило за два миллиона, после увиденного отважились на весьма смелые комплименты в ее адрес.
«Великолепно и сексуально!»
«Вкуснотища!»
«Крайне ошеломляюще смотрится!»
«Ты невероятная!» — пишут пользователи под фотографией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пышная грудь Эрики Грей едва поместилась в топе.