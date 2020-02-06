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Штрафы для автомобилистов, предлагаемые КоАП — непосильны: Мишустин

, 12:16 | Марина Неруцких 112

Об этом глава Кабинета министров заявил на совещании правительства.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов; ТАСС / Астахов Дмитрий

Штрафы для автомобилистов, которые предлагает КоАП, слишком высоки. Об этом глава Кабинета министров заявил на совещании правительства. Выступая перед членами Кабмина, Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов и пеней.

«Чтобы они не были неподъемными для людей», — подчеркнул премьер-министр.

Также глава правительства отметил, что принимаемые Кабмином решения должны учитывать не только социально-экономические последствия, но и общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП.

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