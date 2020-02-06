Штрафы для автомобилистов, которые предлагает КоАП, слишком высоки. Об этом глава Кабинета министров заявил на совещании правительства. Выступая перед членами Кабмина, Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов и пеней.

«Чтобы они не были неподъемными для людей», — подчеркнул премьер-министр.

Также глава правительства отметил, что принимаемые Кабмином решения должны учитывать не только социально-экономические последствия, но и общественный резонанс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП.