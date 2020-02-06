Мишустин выступил против многократного увеличения штрафов для автомобилистов

Многократное увеличение штрафов, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных нарушениях, не является продуманным шагом. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства. По его словам, далеко не все их смогут заплатить. Наказывать нарушителей, конечно, надо, но к размерам штрафов надо подходить осторожно и учитывать прежде всего доходы населения.

«Было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого уровня зарплат, чтобы увеличивать штрафы. Любые увеличения штрафов, пеней надо рассматривать с точки зрения платежеспособности населения, а также улучшения качества автоматизации и администрирования», — сказал премьер-министр РФ.

Глава кабмина еще раз напомнил: все принимаемые решения правительства должны быть направлены на улучшение условий жизни людей. И результаты должны быть видны как можно раньше, в первую очередь — в социальной сфере.

Один из законопроектов, который сегодня рассмотрели министры — обеспечение жильем военнослужащих. Для улучшения условий они могут получить и земельный участок, и субсидию на строительство дома. Раньше такая возможность была только у многодетных семей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП.