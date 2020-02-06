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Роксолана из «Великолепного века» сменила имидж?

, 19:37 | Алиса Старжевская 18

Актриса Мерьем Узерли появилась в наряде, который кардинально отличается от ее «киношного» образа.

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Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану — наложницу султана из турецкого сериала «Великолепный век», примерила новый наряд, который кардинально отличается от тех, что она носит в многосерийной любовной драме.

Недавно Узерли представляла модную одежду стилиста-дизайнера Хичама Бенслимана. На странице кинозвезды в Instagram  появилось фото, на котором актриса предстала в костюме-двойке. На Узерли строгий, но элегантный клетчатый пиджак и юбка. Скромный повседневный «лук» артистка дополнила золотистыми часами.

Instagram @meryemuzerlimeryem

В сочетании с новой стрижкой наряд исполнительницы роли Роксоланы смотрится свежо и современно. Фанаты не оставили любимую актрису без комплиментов и восторженных комментариев.

«Ты очень красивая»;

«Красавица»;

«Ты выглядишь великолепно»;

«Ты лучшая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что любимая дочь Сулеймана из «Великолепного века» показала подросшего сына с ягненком на руках.

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