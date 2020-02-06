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Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

, 17:15 | Василий Заика 132

Президент Белоруссии напомнил, что Москва должна была поставлять Минску по два миллиона тонн ежемесячно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gazprom; БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти.

Глава республики во время совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса напомнил, что, согласно имеющимся договоренностям, Москва должна была обеспечивать поставку двух миллионов тонн сырья ежемесячно.

«В январе было поставлено 500 тысяч (тонн — Прим.ред.) — одна четверть», — цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Помимо прочего, белорусский лидер затронул вопрос, касающийся альтернативных поставщиков ресурсов.

«Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», — сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко добавил, что правительству необходимо быть готовым отреагировать на любой вызов, вместо того, чтобы «закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам.

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