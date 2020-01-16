Президент «Курчатовского института»: через 5-7 лет Россия будет обладать лучшей исследовательской структурой в мире

Вопросы демографии не только российского, но и мирового масштаба обсуждают сегодня на Гайдаровском форуме, который стартовал в Москве. С вызовами нового десятилетия мир должен бороться сообща, считает экс-президент Франции Николя Саркози — он стал специальным гостем форума.

Сейчас нет ни одной международной организации, которая бы специально занималась наблюдением за демографической ситуацией на планете. Поэтому те, кто не понимает насколько Россия и Европа сегодня нужны друг другу, просто не разбирается в истории и географии, считает Саркози. С Россией нельзя не считаться, поскольку она — мировая держава.

«Россия вновь стала мировой державой, и тем лучше для России. Это, конечно, заслуга президента Путина, который вернул Россию в ранг мировых держав с чем-то можно не соглашаться, но это факт», — заявил Саркози.

На Гайдаровском форуме много говорят о прорыве, которого ждет российская медицина. О важности тесного сотрудничества медиков и ученых — для с борьбы болезнями, которые ранее считались неизлечимыми. Сегодня стало известно, что в Ленинградской области будет построен первый в России и Восточной Европе Центр карбоновой или углеродной терапии. Над его созданием работают Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в сотрудничестве с АО «НОМЕКО».

В Медицинском комплексе, который будет построен к концу 2021 года, можно будет лечить все виды рака. Ведь здесь будет представлен весь спектр ионной терапии: от протонной до углеродной. Ионная терапия — это один из самых перспективных методов борьбы с раком. Принцип ее действия схож с широко распространенной протонной терапией, только для облучения используются не протоны, а ионы углерода.

«Это не просто клиника. Это целая эко-система для пациентов, в которой можно будет получить все виды лечения не просто так, а по типу законченного цикла. То есть пациент, обратившись с любой жалобой, может получить лечение по всем направлениям и по всем этапам одного медицинского учреждения. Это уникальная ситуация, когда врачи будут задействованы на всех этапах лечения пациента», — рассказал генеральный директор АО «НОМЕКО» Владислав Баранов

Вообще, ядерная медицина сегодня это уникальный тренд, не имеющий аналогов по перспективам. Это совершенно новое качество оказания медицинской помощи, другой уровень, который необходимо реализовать в нашей стране как можно скорее. Как раз об этом говорил в своем послании президент — и вот настало время конкретных шагов.

«Там в программе заложены основы создания полной ядерной медицинской базы национальной ускорительной техники. Это крайне важно. Если эта программа будет подписана в ближайшее время, я думаю, что в течении пяти-семи лет Россия будет обладать лучшей исследовательской структурой в мире, а совместно с генетикой это позволит выйти на персонифицированную медицину, имея раннюю диагностику и воздействие на основе генетической информации», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Гайдаровский форум проводится в России уже в 11 раз. Его неофициально называют «Русским Давосом». С 2010-го форум ежегодно объединяет теоретиков экономики, мировых ученых, политиков, представителей бизнеса и финансистов. И за десять лет он успел стать одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, где задается вектор для решения задач национального уровня.