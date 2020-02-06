«Лыжные стрелы» пустят из Петербурга 9 февраля

Специальные пригородные поезда в рамках акции «Лыжные стрелы» впервые в этом году отправятся из Петербурга в Ленобласть 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Первая электричка стартует с Финляндского вокзала до станции Орехово в 9:15 с прибытием на место назначения в 10:42. Обратно она выйдет в 15:15 с трехминутной остановкой на станции «Девяткино» в 16:10. На вокзал поезд прибудет в 16:33.

Второй поезд тронется с Московском вокзала до станции «Шапки» в 10:11 и прибудет в 11:32. В пути он сделает минутную остановку в Колпино. Обратно электричка отправится в 15:29, в 16:28 вновь остановится на станции «Колпино» и окажется на Московском вокзале в 16:54.

Бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в отделах физкультуры и спорта районных администраций города.

Ранее 5-tv.ru писал, что старт «Лыжных стрел» в Ленобласти перенесли из-за отсутствия снега.