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  4. Старт «Лыжных стрел» в Ленобласти перенесли из-за отсутствия снега

Старт «Лыжных стрел» в Ленобласти перенесли из-за отсутствия снега

, 23:12 | Сергей Зеленский Фото 17

Морозы и снегопады в регионе пока не ожидаются.

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev; ВКонтакте @strelaspb

Тема:
Погода 4155

Курсирование бесплатных электричек в рамках акции «Лыжные стрелы», маршрут которых пролегает между Петербургом и Приозерским районом Ленинградской области, вновь переносится. Об этом сообщается в группе во ВКонтакте.

«Лыжная стрела 11 января переносится на 9 февраля 2020 года, в связи с погодными условиями! Очень ждем снега», — говорится в сообщении.

ВКонтакте @strelaspb

Первую электричку должны были запустить 5 января.

Пользователи соцсети с горечью делятся фотографиями из Ленобласти, где видна прошлогодняя трава и нет намека на зиму.

ВКонтакте @strelaspb

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда впервые между Петербургом и Ленобластью начала курсировать «Лыжная стрела».

Тема:
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