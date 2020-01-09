Старт «Лыжных стрел» в Ленобласти перенесли из-за отсутствия снега

Курсирование бесплатных электричек в рамках акции «Лыжные стрелы», маршрут которых пролегает между Петербургом и Приозерским районом Ленинградской области, вновь переносится. Об этом сообщается в группе во ВКонтакте.

«Лыжная стрела 11 января переносится на 9 февраля 2020 года, в связи с погодными условиями! Очень ждем снега», — говорится в сообщении.

ВКонтакте @strelaspb

Первую электричку должны были запустить 5 января.

Пользователи соцсети с горечью делятся фотографиями из Ленобласти, где видна прошлогодняя трава и нет намека на зиму.

ВКонтакте @strelaspb

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда впервые между Петербургом и Ленобластью начала курсировать «Лыжная стрела».