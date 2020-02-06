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  4. «Мама собирала на прогулку?»: Равшана Куркова утеплилась и ждет похолодания

«Мама собирала на прогулку?»: Равшана Куркова утеплилась и ждет похолодания

, 20:10 | Алиса Старжевская 55

Актриса примерила шубу и шапку из искусственного экологически чистого меха ярких расцветок.

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Фото, видео: Instagram @rav_shana

Равшана Куркова готовится к встрече со столичными холодами — девушка утеплилась, надев синюю плюшевую шубу и меховую шапку ярко-розового цвета.

«Маленькой елочке холодно зимой», — написала артистка.

По хештегу «Назад в СССР» можно понять, что модель иронизирует над своей ностальгией по пушистым цветным шапкам ушанкам, которые раньше носили дети, а сейчас они пользуются бешеной популярностью у иностранных туристов.

Instagram @rav_shana

Борцы за права животных, которые нашлись в комментариях, обрушились со шквалом критики в адрес Курковой — хейтеры обвинили артистку в жестоком обращении с животными. Однако, почитав комментарии, стало понятно, что Равшана примерила шубу и шапку из экологически чистого материала — ни один обладатель ценного меха при создании модной и стильной вещи не пострадал.

«А ты знаешь сколько было убито плюшевых мишек на твои шубу и шапку», — шутливо спросил любопытный подписчик.

Звезда фильма «Балканский рубеж» призналась, что полностью отказалась от меха. Поклонники поддержали кумира в ее решении — по мнению большинства фолловеров, незачем носить натуральные шкурки норки и песца, если их невозможно отличить от искусственных. Добрый и яркий образ Равшаны Курковой не оставил никого равнодушным.

«Вас мама собирала на прогулку?»;

«Глазастик»;

«Надеюсь, через плечи проходит нить с варежками по оба конца»;

«Ой, какая хорошенькая!»;

«Увидела до слез весело стало. Себя в садике вспомнила», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Равшана Куркова рассказала подписчикам о книге, которая ее зацепила.

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