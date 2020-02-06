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Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края

, 18:55 | Марина Неруцких 228

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Махонин на этом посту заменил Максима Решетникова, который 21 января был назначен министром экономического развития РФ.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Максима Решетникова… постановляю: назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края», — говорится в тексте указа.

Дмитрий Махонин в течение последних четырех лет находился на посту начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России по Пермскому краю.

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