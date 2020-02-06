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Скончался личный киллер наркобарона Пабло Эскобара

, 23:33 | Карина Бернтгольц 29

По предварительным данным, Джон Хайро Веласкес страдал от онкологического заболевания. На момент смерти ему было 54 года.

Фото: www.globallookpress.com / Georg Ismar/dpa

Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара скончался на 55-м году жизни. Как сообщает RT со ссылкой на власти Колумбии, Джон Хайро Веласкес, также известный под кличкой «Папай», страдал от онкологического заболевания. Медики диагностировали у него рак пищевода.

Джон Хайро Веласкес — наемный убийца. Он признался в причинении смерти 250 людям и планировании еще более 2500 убийств от имени Медельинского картеля Эскобара в 1980-х и 90-х годах. Преступник провел 23 года за решеткой за подготовку к убийству экс-кандидата в президенты Колумбии и условно-досрочно был освобожден в 2014 году.

В 2018 году киллер вновь отправился в тюрьму. Он был приговорен к заключению за соучастие в убийстве сотрудника газеты El Espectador в 1986 году. 31 декабря 2019 года Веласкес был госпитализирован.

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