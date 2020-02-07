В Ленинградской области стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес».

Баха — это одно из направлений ралли-рейда — гонки по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках. Соревнования в России — единственный этап Кубка, который проводится зимой. Торжественный старт гонке дадут на территории спортивного комплекса «Игора Драйв». А сам маршрут проложен по лесным дорогам Ленинградской области. За подготовкой к экстремальным заездам следит Дмитрий Акимов.

Пилоты изо всех сил сдерживают себя, не дают этим монстрам зарычать в полную мощь. Первый день гонки «Северный лес» — подготовка и проверка.

«Все будут проверять. В первую очередь безопасность — каркас безопасности, ремни, сидения, топливные баки», — рассказывает Эдуард Мымрин, участник гонки «Россия — Северный Лес 2020».

Трассы для этих машин прокладывают по пустыням, степям, лесам, там, где и пешком не всегда пройдешь.

«Очень быстрая, очень скоростная, очень техничная гонка. Есть, где порулить, есть, где побороться, попрыгать на трамплинах», — говорит Сергей Таланцев, проектировщик маршрута трассы гонки «Россия — Северный Лес 2020».

Каким будет маршрут, участники не знают до последнего момента. Стенограмму экипажам выдают за 15 минут до старта.

Потому эти гонки такие зрелищные, и потому так велико внимание к безопасности, готовность экипажей тщательно проверяют. В этом году под Петербургом на базе спортивного комплекса «Игора Драйв» собрались 40 команд из десяти стран мира, включая Китай.

«Наш экипаж, когда они приехали, чуть-чуть сложно, то есть сегодня и вчера проверки, медицинские проверки», — рассказывает Фан Ху Ян, участник гонки «Россия — Северный Лес 2020».

«Но все в порядке?» — интересуется Дмитрий Акимов.

«Все в порядке», — отвечает Фан Ху Ян.

Кроме справки от врача все участники получают специальные маячки, чтобы в любой момент можно было сообщить о проблеме.

«Если что-то с машиной случается, он включает как сигнал SOS, он пищит, и все окружающие участники знают, что что-то на трассе случилось», — рассказывают организаторы.

Российский этап Кубка мира отличается от остальных. К, и без того непростому маршруту, добавляются сложные погодные условия.

Единственная гонка зимняя, где мы ездим на шипах, по снегу, по льду. В своем классе уникальная гонка. Других гонок нет таких», — рассказывает Владимир Васильев, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам и чемпион России по ралли-рейдам.

Последние пять лет гонщики забирались вглубь карельских лесов, ставили палатки и спали на морозе. С этого года все меняется. Торжественный старт и финиш — в комфортных условиях на базе комплекса «Игора Драйв».

«И локация очень удобная, можно в течение часа добраться из любой точки города и посмотреть. Специально подготовлена трасса, трамплины, зрительская зона», — говорит Сергей Лебедев, руководитель оргкомитета гонки «Россия — Северный Лес 2020».

В этом году зрителям стало гораздо проще посмотреть на зрелищные прыжки и заносы. Первый день гонки — квалификация — проходит всего в пятидесяти километрах от Петербурга, в непосредственной близости от «Игора Драйв».

Даже по квалификационному участку этой трассы видно — настоящее бездорожье, присыпанное снегом и покрытое коркой льда. Кроме того, организаторы построили здесь трамплины, по которым машины будут взлетать на несколько метров вверх.

Затем все эти монстры отправятся в лес и там будут гонять два дня, пройдя за это время почти шестьсот километров. После чего станут известны первые результаты, которые определят начальную расстановку сил на весь сезон Кубка мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что завершена подготовка к первому этапу Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».