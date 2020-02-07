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«Дерзкая смуглянка»: Настя Каменских заворожила поклонников снимком в джунглях

, 9:00 | Карина Бернтгольц 26

Поп-дива опубликовала соблазнительную фотографию в Instagram, на которой позирует в купальнике на мостике посреди тропических деревьев.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских опубликовала очередное притягательный снимок в своем Instagram-аккаунте. Она с мокрыми волосами, в купальнике цвета хаки позирует фотографу на мостике посреди множества деревьев. Создается иллюзия, будто бы за звездой открывается тропический лес.

«Девочка из джунглей», — написала артистка в подписи к снимку, уточнив, что сейчас находится в Мексике.

Instagram @kamenskux

Поклонники признались, что у них фотография Каменских вызвала схожие ассоциации. Они отметили, что образ получился дерзким и в то же время необыкновенно красивым. По мнению фолловеров, небрежно убранные волосы только придали шарм поп-диве, а бикини акцентировало внимание на ее восхитительной фигуре. От Каменских было невозможно оторвать глаз.

«Дерзкая смуглянка»»

«Настя, ты реально похоже на девушку из джунглей! Такая кудрявая, дерзкая и смелая!»

«Фигура — отпад!»

«Прям из фильма «Анаконда«», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Каменских в коротеньких шортах исполнила сексуальный танец.

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