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  4. Лавров об угрозах США ввести санкции против российских компаний: «Мы к этому уже привыкли»

Лавров об угрозах США ввести санкции против российских компаний: «Мы к этому уже привыкли»

, 6:17 Эфирная новость 14

Глава российского МИД считает чрезмерное опеку Вашингтона над странами Латинской Америки оскорбительной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Глава российского МИДа прокомментировал другие санкции — те, что США хотят ввести против российских компаний, которые сотрудничают с Венесуэлой. Он назвал чрезмерное опеку Вашингтона над странами Латинской Америки оскорбительной. Заявление прозвучало после встречи Сергея Лаврова с мексиканским коллегой.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать тех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Ну, мы к этому уже привыкли, привыкли и к тому, что не стесняются американские официальные лица, заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро, и доктрина Монро должна претворяться в жизнь», — сказал Лавров.

Ранее в Белом доме заявляли о стратегии Дональда Трампа в Латинской Америке. Она является возрождением старой доктрины Монро и предполагает полное доминирование США в Западном полушарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лавров обвинил Запад в обострении ситуации на международной арене.

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