«Шикарный подарочек»: Ханна забралась в пакет из-под одежды

Певица Ханна позабавила поклонников необычной фотографией перед Новым годом. Артистка забралась в пакет из-под одежды, продемонстрировав шикарные стройные ножки в черных туфлях. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Когда фразу „лучший мой подарочек — это ты“ приняла буквально"», — иронизирует звезда.

Instagram @offi_hanna

Пользователей больше всего заинтересовало, как Ханна сумела забраться в пакет и так элегантно прилечь в кадре. Также они восхитились красотой и изяществом поп-исполнительнцы.

«Как ты влезла в него?»

«Вы прям слишком уж дорогой подарок»;

«Прекрасная»;

«Шикарный подарочек», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что откровенное алое платье Ханны свело с ума поклонников певицы.