  1. Пятый канал
  4. «Шикарный подарочек»: Ханна забралась в пакет из-под одежды

«Шикарный подарочек»: Ханна забралась в пакет из-под одежды

, 8:30 | Мия Субботина Фото 43

Артистка продемонстрировала новую идею для новогодней фотографии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @offi_hanna

Певица Ханна позабавила поклонников необычной фотографией перед Новым годом. Артистка забралась в пакет из-под одежды, продемонстрировав шикарные стройные ножки в черных туфлях. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

«Когда фразу „лучший мой подарочек — это ты“ приняла буквально"», — иронизирует звезда.

Instagram @offi_hanna

Пользователей больше всего заинтересовало, как Ханна сумела забраться в пакет и так элегантно прилечь в кадре. Также они восхитились красотой и изяществом поп-исполнительнцы.

«Как ты влезла в него?»

«Вы прям слишком уж дорогой подарок»;

«Прекрасная»;

«Шикарный подарочек», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что откровенное алое платье Ханны свело с ума поклонников певицы.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

9:35
«Оставайтесь голодными»: Лобода в эротичном корсете раскрыла секрет успеха
9:28
Советы психологов тем, кто не любит Новый год
9:15
Видео: Старшая дочь Екатерины Климовой выступила на финальном концерте в школе
8:58
«Душенька, хороша!»: Самбурскую в образе женщины-вамп завалили комплиментами
8:45
На Западе впечатлились форсажем российского Ту-22МЗ
8:30
«Шикарный подарочек»: Ханна забралась в пакет из-под одежды

Сейчас читают

Сын Никаса Сафронова стал жертвой нападения
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею
Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]