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  4. Гимнастка Спиридонова в шпагате эффектно закрыла багажник авто — видео

Гимнастка Спиридонова в шпагате эффектно закрыла багажник авто — видео

, 8:52 | Анастасия Игонина 169

Обладательница серебряной медали Олимпиады-2016 придумала отличный лайфхак, в котором пригодилась ее растяжка.

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Фото, видео: Instagram @dashkoy83

Гимнастка Дарья Спиридонова показала, как использует свои спортивные данные в повседневной жизни. Забавным роликом серебряная призер Олимпиады-2016 поделилась на своей странице в Instagram.

Instagram @dashkoy83

В кадре Спиридонова в черных леггинсах, ярко-зеленой толстовке, шапке и кроссовках в тон подходит к автомобилю и достает из багажника двух белоснежных щенков. Закрыть багажник традиционным способом спортсменка не смогла — руки оказались заняты животными. Тогда Дарья решила выйти из ситуации креативно — она вытянула ногу в вертикальном шпагате и таким образом справилась с багажником, передает RT.

В описании ролика олимпийская медалистка призвала своих поклонников ставить ролику лайки и делать репосты публикации. Подписчики Спиридоновой на видео отреагировали восторженно — в комментариях они подчеркнули, что такой лайфхак под силу не каждому.

«Если я так закрою багажник, придется везти машину в сервис, а меня — в травму!»

«Чудесная растяжка! И собачки миленькие», — отметили пользователи.

Однако многие юзеры поспешили подсказать ей, что в автомобиле есть кнопка электропривода, нажатие на которую автоматически закроет багажник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первоклассный шпагат показала Алина Загитова.

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