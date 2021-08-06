Сколько раз вы слышали сказку, что все вино в магазинах из порошка? Несколько раз точно! PR-специалист и автор блога о вине Денис Кондратенко рассказал 5-tv.ru, откуда появились слухи о некачественных напитках и на что стоит обращать внимание на этикетках.

Денис Кондратенко

PR-специалист, автор блога о вине

О понятии «вино из порошка»

«Понятие появилось из-за того, что кто-то неправильно перевел текст. Dry material переводится с английского, как «сухой материал». Но сухой не потому что это песок, а виноматериал без сахара. Этот материал наливается в большие флекситанки — огромные герметичные мешки из пластика, удобные для перевозки. Такой вид перевозки никак не влияет на качество напитка и бояться его не стоит. Вообще, сухой винный материал — это все, что не попало в бутылку. А виноматериал в вино превращается автоматически, когда его разливают в тару.

Если сильно заморочиться, то можно произвести порошок из винограда. Но подумайте, для чего? По технологии это уже будет не вино, а скорее „винный напиток”. Брать такую бутылку не стоит, да и в магазинах такая маркировка встречается редко».

О наборах для смешивания вина

«Такое действительно есть, но это больше для развлечения. Когда в Америке был сухой закон, этим пользовались. Но это кустарный метод, в больших объемах такое „вино” произвести невозможно. Это гораздо дороже, чем привести дешевый винный материал, например, из ЮАР.

Винный экстракт в наборах для смешивания изготавливается из жмыха, который остается в результате процесса производства. Многие неквалифицированные виноделы, желающие заработать больше денег, собирают этот жмых и разводят его со спиртом. Далее добавляют немного красящих веществ, что-нибудь для ароматики и консерванты. Получается дешевое «вино», которое таковым не является. С прошлого года называть это вином запрещено законодательством».

О вредных ингредиентах в составе вина

«Консервант диоксид серы — это неплохо, он есть везде. Его все боятся, но он присутствует даже в почве. В какой-нибудь кураге его будет гораздо больше, чем в бутылке вина. Очень плохо, когда на этикетке в составе указан виноградный сок или разные сорта винограда. Последнее говорит о том, что сырье собрали в разных регионах, либо закупили самое дешевое и перемешали. Также плохой знак, если производитель не указывает сорт винограда».

О минимальной стоимости бутылки вина

«Если обобщать, то бутылка нормального вина должна стоить 400–500 рублей, но это не совсем справедливо. Есть исключения, например, хорошие вина за 200 рублей и плохие за 1,5 тысячи».

О том, что мы будем пить в 2020 году

«Российская винная индустрия будет все делать для того, чтобы страна начала пить именно его. Начнут помогать производствам и технологиям. Наше вино неплохое, но почему-то бытует такое мнение. В Европе винной культуре тысячи лет, у нас она зарождалась, потом война, революция и опять начинать все сначала. Потом Хрущев с кукурузой все вырубил. Там создано больше для виноделия. Им не нужно закупать комплектующие (пробки, этикетки, бутылки), там все есть. В России существует один завод в Минеральных водах, который не может обеспечить все винодельни, да и качество не всегда на уровне.

В России плохие маркетологи, хуже только СММщики в винной сфере. Даже если у тебя хорошее вино, тебе сложно продать его, потому что кроме огромного баннера на всю стену маркетолог не может ничего придумать. Вино в России есть, его становится только больше.

В 2020-м будут пить вина Нового Света (Аргентина, Чили, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, США) из-за невысокой цены и качества. Редко можно найти хорошее вино из Италии за 400 рублей, а вот качественную бутылку из Чили, возможно».

Получается, что сделать «вино» из порошка возможно, но только если высушить виноградный жмых. Такой способ экономически невыгоден. Денис Кондратенко заверил, что если недобросовестный производитель хочет сделать как можно больше вина за небольшие вложения, то выгоднее будет закупить дешевое сырье в Африке, чем заниматься субпродуктами и их разведением. К тому же, после принтия Федерального закона от 27 декабря 2019-го о «Виноградстве и виноделии в Российской Федерации», такого «вина» на прилавках не будет.