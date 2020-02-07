В МТС прокомментировали сбой в работе сети

Пресс-секретарь МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прокомментировала 5-tv.ru информацию о сбое в работе компании-оператора связи.

«Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением», — рассказала представитель российской телекоммуникационной компании.

По словам пресс-секретаря регионального отделения МТС, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сеть работает стабильно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи МТС Москвы, Московской области и еще нескольких крупных городов столкнулись с отсутствием связи.