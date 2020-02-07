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«Какая тростиночка!» — фанаты не узнали стройную Анну Нетребко на архивных фото

, 15:11 | Алиса Старжевская 376

Певица поделилась с поклонниками снимками давних выступлений — первую партию в опере Травиата, будущая звезда исполнила в 22-летнем возрасте.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Обожатели творчества Анны Нетребко не узнали певицу на ее архивных фотографиях.

Широкую известность юной оперной певице принесли роли Памины в «Волшебной флейте» Моцарта и Розины в «Севильском цирюльнике» итальянского композитора Джоаккино Россини. Позже в репертуар Нетребко была включена роль Виолетты в опере Джузеппе Верди «Травиата».

«Какая юная! На первом фото даже не узнала!»;

«Похоже на Одри Хепберн»;

«Юнная и Прекрасная! Талантливая! С задоринкой в глазах!» — восхищенно парировали поклонники женщины.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

По словам Нетребко, кадры датируются 1993 годом. Фанаты недоумевали, как такая худенькая и на вид хрупкая девушка могла завораживать своим лирико-драматическим сопрано.

«Из архивов — это моя первая Травиата — мне 22 года. Первая Памина и Розина. Все эти роли я перепела, когда мне еще не было 30», — с гордостью написала Анна.

О стремительном начале своей карьеры артистка вспоминает со смехом. Своим поклонникам оперная дива поведала о тяготах жизни в холодной культурной столице — талантливая Нетребко училась в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

«Питерский дрыщь. Я помню, как мы голодали. Консерваторию плохо отапливали, и температура в зале была 13 градусов тепла», — смеется певица.

Обожатели в один голос твердят, что несмотря на пришествие почти тридцати лет, Анна Нетребко до сих пор считается одной из самых талантливых и красивых оперных див не только в России, но и по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Нетребко станцевала и спела с Вайкуле.

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