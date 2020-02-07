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  4. «При чем тут возраст?» — звезда Comedy Woman высказалась о романе экс-бойфренда

«При чем тут возраст?» — звезда Comedy Woman высказалась о романе экс-бойфренда

, 18:06 | Мия Субботина 920

Надя Сысоева выступила в защиту Ильи Бачурина, с которым встречалась около двух лет.

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Фото, видео: Instagram @inadenka

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева прокомментировала роман бывшего возлюбленного Ильи Бачурина с молодой девушкой по имени Александра. Юмористка выступила в защиту продюсера и опубликовала пост на своей странице в Instagram.

«Хочу ответить всем и поддержать Илью! Дорогие комментаторы! Любви все возрасты покорны! Вы не имеете никакого права осуждать эту пару. Так как сами не знаете, в какой ситуации можете оказаться. Искренние отношения двух людей, чьи души встретились и притянулись не должны сопровождаться критикой в их адрес. Да и при чем тут возраст вообще?» — возмутилась знаменитость.

Актриса также отметила, что отношения с продюсером вызывали у нее много положительных эмоций и она желает ему счастья.

«Я прошу вас быть добрее и современнее, 21 ВЕК на дворе!» — резюмировала актриса.

Instagram @inadenka

Поклонники по-разному отреагировали на заявление артистки. Однако большинство фанатов восхитились мудрыми словами Сысоевой и написали ей комплименты под постом.

«Очень правильные слова! А ты — красавица»;

«Просто нереальная девушка»;

«Ты не только красивая, но и мудрая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Comedy Woman Надя Сысоева восхитила фанатов длинными ногами.

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