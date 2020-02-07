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Момент поджога помещения Никулинского суда в Москве — видео

, 16:44 | Марина Неруцких Эксклюзив 36

Попытка неизвестного поджечь судебный участок № 180 попала в поле зрения камеры видеонаблюдения.

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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Действия злоумышленника, пытавшегося поджечь помещение Никулинского суда в Москве попали в поле зрения камеры наблюдения. Кадры с моментом поджога публикует 5-tv.ru.

В ролике видно как в окне появляется рука с зажатой в ней бумагой, которую тут же поджигают зажигалкой. Неизвестный дважды повторяет маневр с горящей бумажной лентой. Инцидент произошел рано утром 6 февраля.

Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленник намеревался причинить вред помещению, в котором расположен судебный участок № 180 Никулинского суда на проспекте Мичурина в Москве.

В результате действий неизвестного произошел пожар на площади два квадратных метра, который был оперативно ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коктейль Молотова бросили в окно здания суда в Москве.

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