  1. Пятый канал
  4. Видео тренировки сына Лукашенко перед хоккейным матчем с участием президентов РФ и Белоруссии

Видео тренировки сына Лукашенко перед хоккейным матчем с участием президентов РФ и Белоруссии

, 20:31 | Сергей Зеленский 87

Владимир Путин и Александр Лукашенко играли в Сочи за одну команду и победили со счетом 13:4.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай вышел на лед в спорткомплексе «Галактика» в Сочи в преддверии товарищеского матча по хоккею.

На видео запечатлено, как 15-летний наследник белорусского лидера проводит разминку и отрабатывает маневры перед игрой российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Матч закончился со счетом 13:4 в пользу команды глав государств.

Путин, по традиции, выступал в форме национальной команды под номером 11, а Лукашенко-старший — в хоккейном свитере с номером 01 и орнаментом в цветах белорусского флага.

В прошлом году Путин и Лукашенко также вышли на лед в одной команде — «Тигры», которая выиграла «Медведей» со счетом 16:1. Семь шайб забил сам Владимир Путин, три — Николай Лукашенко и одну — его отец.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Натальная карта: Что это и как влияет на судьбу?

Последние новости

21:46
Секрет безупречной внешности Кейт Миддлтон раскрыла известный стилист
21:34
Названы основные версии крушения вертолета, где погиб депутат Хайруллин
21:22
Новое видео с места крушения вертолета, на борту которого находился Хайруллин
21:15
Жизнь в стиле «ню» — почему Любовь Толкалина не стесняется своего тела?
20:57
Назван неожиданный побочный эффект от злоупотребления Виагрой
20:48
Лиза Галкина в простеньком платье покорила фанатов

Сейчас читают

«Королева красоты!» — супруга Реввы в черном мини-платье взбудоражила фанатов
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]