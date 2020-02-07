Видео тренировки сына Лукашенко перед хоккейным матчем с участием президентов РФ и Белоруссии

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай вышел на лед в спорткомплексе «Галактика» в Сочи в преддверии товарищеского матча по хоккею.

На видео запечатлено, как 15-летний наследник белорусского лидера проводит разминку и отрабатывает маневры перед игрой российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Матч закончился со счетом 13:4 в пользу команды глав государств.

Путин, по традиции, выступал в форме национальной команды под номером 11, а Лукашенко-старший — в хоккейном свитере с номером 01 и орнаментом в цветах белорусского флага.

В прошлом году Путин и Лукашенко также вышли на лед в одной команде — «Тигры», которая выиграла «Медведей» со счетом 16:1. Семь шайб забил сам Владимир Путин, три — Николай Лукашенко и одну — его отец.