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  4. Тело депутата Госдумы Хайруллина увезли с места крушения вертолета

Тело депутата Госдумы Хайруллина увезли с места крушения вертолета

, 22:04 | Нюра Незванова Эксклюзив 111

В результате жесткой посадки воздушного судна под Казанью погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В результате жесткой посадки воздушного судна под Казанью погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.

Тело погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина увезли с места жесткой посадки Bell 407. Как полагают в СК РФ, причинами катастрофы могли стать технические неполадки, ошибка пилота и погодные условия.

В результате происшествия Айрат Хайруллин погиб, еще двое человек, которые находились на борту, получили серьезные травмы. В Минздраве Интерфаксу сообщили, что пострадавшие пришли в сознание, их жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения вертолета, на борту которого находился Хайруллин.

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