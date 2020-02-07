Тело депутата Госдумы Хайруллина увезли с места крушения вертолета

В результате жесткой посадки воздушного судна под Казанью погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.

Тело погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина увезли с места жесткой посадки Bell 407. Как полагают в СК РФ, причинами катастрофы могли стать технические неполадки, ошибка пилота и погодные условия.

В результате происшествия Айрат Хайруллин погиб, еще двое человек, которые находились на борту, получили серьезные травмы. В Минздраве Интерфаксу сообщили, что пострадавшие пришли в сознание, их жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения вертолета, на борту которого находился Хайруллин.