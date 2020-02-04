Российский шоумен Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Instagram фото, на котором позирует в необычном наряде. На снимке 49-летний артист предстал в обтягивающем костюме с оригинальным принтом. Изображение на ткани имитирует множество «железных» деталей таким образом, что звезда выглядит настоящим роботом.

«Киберорганизм», — подписал пост знаменитость.

Instagram @tarzan___official

Сразу несколько подписчиков Тарзана сравнили его наряд с нашумевшим костюмом певицы Лолиты. Исполнительница тогда во время концерта продемонстрировала свои пышные формы в обтягивающем полупрозрачном узорчатом трико.

«С Лолитой один костюмер!»

«У Лолиты костюмчик одолжили?» — ехидно подметили пользователи соцсети.

Однако большинство юзеров оценили оригинальный образ кумира и поспешили одарить его множеством лестных слов.

«Очень красиво и необычно… Хотя с вашими формами — неудивительно!»

«И когда тебя начнут выпускать?! И где брать запчасти? Конечно, это не для малогабаритной квартиры», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголый Тарзан в образе страстного Аполлона раззадорил поклонниц.