Российский шоумен Сергей Глушко (Тарзан) опубликовал в Instagram фото, на котором позирует в необычном наряде. На снимке 49-летний артист предстал в обтягивающем костюме с оригинальным принтом. Изображение на ткани имитирует множество «железных» деталей таким образом, что звезда выглядит настоящим роботом.
«Киберорганизм», — подписал пост знаменитость.
Сразу несколько подписчиков Тарзана сравнили его наряд с нашумевшим костюмом певицы Лолиты. Исполнительница тогда во время концерта продемонстрировала свои пышные формы в обтягивающем полупрозрачном узорчатом трико.
«С Лолитой один костюмер!»
«У Лолиты костюмчик одолжили?» — ехидно подметили пользователи соцсети.
Однако большинство юзеров оценили оригинальный образ кумира и поспешили одарить его множеством лестных слов.
«Очень красиво и необычно… Хотя с вашими формами — неудивительно!»
«И когда тебя начнут выпускать?! И где брать запчасти? Конечно, это не для малогабаритной квартиры», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголый Тарзан в образе страстного Аполлона раззадорил поклонниц.