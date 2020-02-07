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  4. Прощание с погибшим депутатом Айратом Хайруллиным пройдет 8 февраля

Прощание с погибшим депутатом Айратом Хайруллиным пройдет 8 февраля

, 22:55 | Нюра Незванова Эксклюзив 46

В результате жесткой посадки вертолета погиб один человек, еще двое пострадали.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / komitet2-20.km.duma.gov.ru; 5-tv.ru

Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным пройдет 8 февраля. Мужчина погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане.

Катастрофа произошла вечером 7 февраля. Воздушное судно рухнуло недалеко от населенного пункта Лаишево. Двое из находящихся на борту судна людей выжили, их с серьезными травмами доставили в больницу, депутат Хайруллин скончался на месте ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета. Среди приоритетных версий — ошибка пилота, неблагоприятные метеоусловия и технические неполадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело депутата Госдумы Хайруллина увезли с места крушения вертолета.

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