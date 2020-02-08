Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter

Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию. Неполадки сетевого ресурса подтверждает специализированный сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-сайтов.

Сообщения о неисправности поступают из Соединенных Штатов, Великобритании и Японии. Среди российских юзеров с проблемой при входе в аккаунты столкнулись жители столицы.

По информации Downdetector, в соцсеть не могут зайти 46% пользователей. Треть поклонников Twitter жалуется на неполадки с приложением для iPhone или iPad. 18% юзеров не могут полноценно работать в соцсети через приложение на платформе Android.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи в ряде стран мира сообщают о неполадках в работе Facebook. Большинство из них столкнулись с невозможностью просматривать ленту новостей.