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Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter

, 1:22 | Валентин Черников 26

Почти половина юзеров не может зайти в социальную сеть.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andre M. Chang, imago stock&people

Twitter дал сбой, передает ТАСС. Жалобы на работу социальной сети поступают со всего мира, включая Россию. Неполадки сетевого ресурса подтверждает специализированный сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-сайтов.

Сообщения о неисправности поступают из Соединенных Штатов, Великобритании и Японии. Среди российских юзеров с проблемой при входе в аккаунты столкнулись жители столицы.

По информации Downdetector, в соцсеть не могут зайти 46% пользователей. Треть поклонников Twitter жалуется на неполадки с приложением для iPhone или iPad. 18% юзеров не могут полноценно работать в соцсети через приложение на платформе Android.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи в ряде стран мира сообщают о неполадках в работе Facebook. Большинство из них столкнулись с невозможностью просматривать ленту новостей.

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