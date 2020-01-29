Пользователи в ряде стран мира сообщают о неполадках в работе Facebook

Пользователи Facebook в разных странах мира сообщают о неполадках функционирования социальной сети. В основном жалобы поступают из Западного полушария, сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, сбои зафиксированы в США, Мексике, Колумбии и Бразилии. Около 38% пользователей соцсети, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 35% жалуются на полное отключение социальной сети, а 26% не могут зайти в свою учетную запись.

Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Сейчас его состояние оценивается в 71,8 миллиарда долларов.

Днем ранее сбои наблюдались при использовании сервисов американской компании Google, а также российского почтовика Mail.ru.