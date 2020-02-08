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Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 75 лет

, 4:02 | Валентин Черников 19

Легендарный рокер признался, что избавиться от вредной привычки ему оказалось сложнее, чем от наркотической зависимости.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow, Paul Zinken, Paul Zinken, Prokop Ivan

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 75 лет. Об этом пишет издание NME.

По данным портала, музыкант дал интервью нью-йоркской радиостанции, где рассказал об избавлении от вредной привычки. Рокер подтвердил, что не закуривал с октября прошлого года. По его словам, покончить с сигаретами оказалось сложнее, чем с наркотиками.

Впервые Ричардс заявил о намерении избавиться от пагубного пристрастия в феврале 2019-го. Но из-за доступности сигарет возвращался к ним снова и снова.

Один из основателей The Rolling Stones родился в 1943 году. Долгие годы он страдал от наркотической и алкогольной зависимости и не раз привлекался полицией за хранение запрещенных веществ. Об отказе от наркотиков Ричардс объявил в 2006 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Мика Джаггера снялась для рекламы белья.

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