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  4. Знаменитой шестерке из «Друзей» заплатят 4 миллиона долларов за спецвыпуск сериала

Знаменитой шестерке из «Друзей» заплатят 4 миллиона долларов за спецвыпуск сериала

, 7:00 | Нюра Незванова 13

Актеры уже дали согласие на съемки в продолжении ситкома, пишут американские СМИ.

Фото: Кадр из сериала "Друзья"

Культовый сериал «Друзья» возвращается на экраны, правда пока в качестве специального выпуска ситкома, пишет «СтарХит» со ссылкой на иностранные СМИ. Сообщается, что знаменитая шестерка актеров уже дала согласие на съемки.

Инсайдеры информационных изданий сообщают о гонораре от трех до четырех миллионов долларов каждому артисту (в рублях — это примерно 200 миллионов).

«Я слышал, что после напряженных переговоров Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри достигли принципиального соглашения с продюсером сериала Warner Bros. TV», — сообщил источник.

Актеры хорошо общаются между собой. Главной проблемой, с которой столкнулся канал HBO, намеревающийся вдохнуть новую жизнь в ситком, было найти время, чтобы собрать крайне востребованных актеров.

Поклонники также заметили, что любимцы из «Друзей» постепенно начинаются интересоваться социальными сетями, и связывают это с новым проектом. Так, Дженнифер Энистон не так давно завела Instagram и собрала рекордное количество подписчиков. Ее примеру тут же последовал Мэттью Перри.

Правда, сами актеры пока никак не комментируют информацию о спецвыпуске легендарных «Друзей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Энистон пригласила Питта на рождественскую вечеринку.

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