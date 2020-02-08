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Британский телеведущий понял, что он гей после 27 лет жизни в браке

, 5:27 | Нюра Незванова 8

Филипп Шофилд признался, что чувствует себя счастливым после каминг-аута.

Фото: Instagram @schofe

Популярный британский телеведущий Филипп Шофилд осознал, что его привлекают мужчины после 27 лет брака с супругой, пишет Daily Mail.

Позже в эфире одного из шоу он объяснил, что на протяжении долгих лет чувствовал внутреннее противоречие», и сейчас счастлив, что решился признаться в своей гомосексуальности.

По его словам, супруга и члены семьи отнеслись к этому откровению спокойно, а жена поддержала его.

«У нас никогда не было никаких секретов. <…> Она потрясающая, она невероятная, в моей жизни нет никого, кто бы поддержал меня так, как жена», — признался Филипп.

Супругой телеведущего является сотрудница BBC, в браке у пары родились двое детей.

В настоящий момент телеведущий ни с кем не встречается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фил из «Интернов» рассказал, как признался друзьям в нетрадиционной ориентации.

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